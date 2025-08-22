Середина августа в мировой политике ознаменовалась двумя важными встречами – президентов России и США на Аляске, а также глав Соединенных Штатов, Украины и других западноевропейских государств в Вашингтоне. Тема одна: прекращение боевых действий между нашими восточными и южными соседями. Но все ли этого хотят?

Владимир Путин подтвердил готовность, обозначив главные условия российской стороны: вывод украинских войск с территории Донбасса, возвращение русскому языку официального статуса в Украине, прекращение ущемления русскоязычного населения. Президент России не против обеспечения безопасности Украины, но только не посредством вступления ее в НАТО. О неплохом шансе для достижения мира после встречи на Аляске говорил и Дональд Трамп. Выходит, теперь дело за Владимиром Зеленским? Но за ним ли? А может, за лидерами Североатлантического альянса, без консультаций с которыми президент Украины не может принять ни одного решения, касающегося судьбы его страны? Иначе зачем определять будущее украинского народа в Вашингтон отправились президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен? Ответ лежит на поверхности: Североатлантический альянс не собирается прекращать войну с Россией.

Уж лучше бы Владимир Зеленский набрался смелости и позвонил Александру Лукашенко, как это сделал Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Путиным. Этот звонок свидетельствует о признании авторитета нашего Президента в мире политики. Почему? Потому что Глава белорусского государства – мудрый руководитель, миротворец, всегда открыт к диалогу и держит свое слово! Дональд Трамп, глава одной из самых могущественных держав на планете, позвонил, чтобы узнать мнение лидера маленькой страны! И в этом уже давно нет ничего удивительного, поскольку с Александром Лукашенко по различным вопросам советуются главы других больших стран. Надеемся, что президент Соединенных Штатов Америки действительно услышал белорусского коллегу.

Итоги встречи американского президента с Владимиром Зеленским и западноевропейскими лидерами еще предстоит подвести, потому что большая часть общения проходила в Овальном зале за закрытыми дверями. В последовавших затем выступлениях и Дональд Трамп, и Владимир Зеленский утверждали, что достигли понимания по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Так ли это – покажет время. Пока же лидеры России и Украины согласились на проведение двусторонней российско-украинской встречи.

Между тем США продолжат снабжать Украину оружием. Только теперь это будет не помощь, а продажа, причем покупателями для нашей южной соседки выступят страны НАТО. В стадии согласования находится соответствующий контракт на 100 млрд долларов. Как сказал генсек НАТО Марк Рютте, это хорошая новость для американского среднего класса, а также для Украины, потому что это означает, что поток смертоносного оружия из США в Украину будет продолжаться. Его слова в очередной раз ставят под сомнение, что Североатлантический альянс планирует прекращать войну с Россией.

Евгений Коновалов