Осень скоро вступит в свои права, и школьники снова займут места за партами. До начала учебного года остаются считаные дни. Корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у горожан, готовы ли они к 1 сентября?

Мария ГАЛИЧ, жительница райцентра:

– Подготовилась к школе заранее и теперь спокойно жду начала учебного года. Мой сын идет в 8-й класс, большая часть необходимых вещей сохранилась с прошлого года. Конечно, кое-что все же потребовалось обновить и докупить. Радует, что подготовка к школе прошла легко и быстро.

Ксения ЛЕБЕДИК, будущая первоклассница:

– 1 сентября я пойду в первый класс. Мама купила мне все необходимые вещи. Я очень хочу в школу. Впереди ждут новые открытия, друзья и интересные занятия. Теперь каждый мой день будет наполнен творческими заданиями, познавательными уроками и веселыми играми.

Кристина ЕРЕМЕЕВА, многодетная мама:

– Наша семья полностью готова к началу учебного года. Не без участия финансовой помощи от государства я приобрела все необходимое: школьную форму, обувь, канцелярские принадлежности. Господдержка помогает родителям облегчить подготовку к 1 сентября.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора