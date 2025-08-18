Для этого нужно обратиться в службу «одно окно» по административной процедуре 17.7 (Регистрация собак, кошек с выдачей регистрационного удостоверения и жетона) и предоставить:
✔️ заявление;
✔️ документ, удостоверяющий личность;
✔️ удостоверение (справка) о прохождении владельцем собаки обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за собаками — для регистрации собак потенциально опасных пород.
Данной регистрации подлежат только кошки и собаки.
Обращаем внимание, что животное необходимо зарегистрировать в течение 3 дней со дня приобретения. Щенки и котята должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяца.
Процедура бесплатная и осуществляется в течение 1 рабочего дня.