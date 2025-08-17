Какие заболевания могут появиться у тех, у кого уже есть проблемы с желудочно-кишечным трактом? И чем современные методы лечения отличаются от тех, что были 30 лет назад? В проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» объяснила гастроэнтеролог Ольга Панес.

— Допустим, у человека есть проблемы с ЖКТ. Какие сопутствующие заболевания они могут вызвать?

— Это бывает очень по-разному, в зависимости от того, какой орган поражен.

Если взять воспалительные заболевания кишечника, которые характеризуются, например, язвенными поражениями, то у человека возможны развитие анемического синдрома, снижение уровня белка, изменение настроения, поскольку он испытывает боль и бесконечно ходит в туалет. Что касается печени, то при гепатите могут быть общеклинические ситуации — слабость, головокружение, тошнота. При циррозе меняется восприятие мира, поскольку печень перестает перерабатывать токсины кишечника и это все ровненько идет к головному мозгу. Определенные бактерии размножаются, вырабатывается избыточное количество аммиака — и у человека появляются изменения в поведении, которые зависят не от него, а от его печени. При длительно текущей язе, когда стенка желудка условно перестала быть целостной, в ней появилась дырочка, в брюшной полости появятся спайки. Очень разные ситуации бывают.

— Исследования желудочно-кишечного тракта за последние 5-10 лет изменились? Медицина в этом плане шагнула куда-то или старые добрые способы работают?

— Старые добрые способы работают. Я бы сказала, что мы стали более дифференцированно подходить, для каждого заболевания появился свой метод исследований. Лет 30 назад колоноскопия вызывала ужас в глазах пациента и, может быть, у эндоскописта тоже. Но качество техники поменялось. Раньше глазочек был, куда доктор смотрел, а сейчас — широкоформатная техника, на большом экране можно увидеть те или иные изменения. Раньше выбором была ирригоскопия — это рентгеновский метод исследования с использованием бария, когда кишка просто контурируется, и что в ней на самом деле происходит, не всегда было возможно достоверно понять.

Теперь для поиска эрозивно-язвенного поражения либо злокачественных новообразований есть колоноскопия. А ирригоскопию используют, когда больше интересует форма кишки, потому что ее изменение тоже может приводить к запорам.

Появились высокотехнологичные методы исследования, которые уже не представляются нам чем-то сверхъестественным. Например, КТ- или МР-энтерография, специфический метод, позволяющий изучить все органы брюшной полости. В том числе прицельно посмотреть кишечник, включая тонкий, если на то есть показания (небольшой процент пациентов требует этого метода). Есть капсульная эндоскопия, которая очень хорошо просматривает тонкую кишку, это поиск каких-то кровотечений либо болезни Крона. Но это, опять же, достаточно ограниченная группа пациентов.

Что касается самого оборудования — конечно, медицина шагнула далеко вперед. Есть разные эндоскопы, которые отличаются градусом поворота осматривающей головки, что, конечно, упрощает жизнь доктору и пациенту. Ведь мы можем больше увидеть, больше найти и больше помочь, а это самое главное. Есть новые методы исследований с меньшей лучевой нагрузкой, которые приносят больше пользы пациентам.

| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.