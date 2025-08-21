На церемонии открытия присутствовали председатель Октябрьского сельского Совета депутатов, сельисполкома Анна Стасева, маленькие жители и их родители.

Появление в селе игровой площадки – итог большой совместной подготовительной работы. На обустройство площадки израсходованы бюджетные средства в размере 3780 рублей. Не остались в стороне и жители населенного пункта. Проявив инициативу, они собрали 140 рублей, совместно определили необходимость продолжить дальнейшее развитие и благоустройство детской площадки. «Если детские площадки востребованы на селе, значит, есть перспективы на дальнейшее развитие и твердая уверенность в завтрашнем дне. Для жителей агрогородка появление зоны отдыха и развлечений – долгожданное событие. Теперь здесь красуются яркие качели, качеля-балансир, песочница, скамейки, малые архитектурные формы, а досуг маленьких жителей села станет гораздо приятнее и разнообразнее», – отметила Анна Стасева. Анна Антоновна поблагодарила жителей и организации агрогородка за участие в благоустройстве площадки, а также призвала всех бережно относиться к новому объекту, ответственно следить за его состоянием.

Надеемся, что на новой детской площадке не смолкнут детские голоса, а жители всегда будут поддерживать чистоту и порядок.