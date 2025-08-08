4 августа в 23.57 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в аг. Кривск Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожена хозяйственная постройка 3х6 метров, повреждены стены, потолочное перекрытие и имущество в хозяйственной постройке 2,5х5 метров. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает

Необходимо быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Помните, что не допускается применять электрооборудование не заводского изготовления и пользоваться неисправными электроприборами, перегружать электрическую сеть, применять в аппаратах защиты электросетей некалиброванные плавкие вставки (скрутки проволоки, «жучки»), оставлять его включенным без присмотра (за исключением электрооборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра).

Помните, что в случае пожара ни в коем случае нельзя паниковать, незамедлительно вызывайте спасателей по телефону 101 или 112. Назовите диспетчеру адрес, место пожара, сообщите о наличии в здании людей, угрозы ближайшим строениям. Попробуйте самостоятельно ликвидировать возгорание. Если вы видите, что самостоятельно не справитесь с огнем, доверьте это дело специалистам.