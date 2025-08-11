Сектор АПК находится под пристальным контролем милиции. За время уборочной кампании в Гомельской области выявлено 11 преступлений, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Большинство преступлений — это хищения горюче-смазочных материалов, комбикорма, средств защиты растений, зерна.

Так, сотрудники отделений по борьбе с экономическими преступлениями Рогачевского и Мозырского РОВД вскрыли преступные схемы хищения работниками сельскохозяйственных организаций более чем 420 л топлива. Правоохранители Речицкого и Светлогорского районов пресекли хищения товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше Br1,3 тыс.

«Всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка», — подчеркнули в УВД.

Сотрудники органов внутренних дел продолжают работу по контролю за проведением уборочной и заготовительной кампаний. Основная задача — предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий АПК.