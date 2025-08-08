В Беларуси за июнь и июль выпало осадков на треть больше нормы. Об этом сообщила на пресс-конференции ведущий инженер-метеоролог отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Елена Комаровская, передает корреспондент БЕЛТА.

«Бывают годы с очень большим количеством, бывают сухие. Изменилось внутригодовое распределение осадков. Теперь стали длительными дождливые периоды, которые чередуются с засушливыми. За два месяца этого лета выпало 137% нормы осадков, или 222 мм при норме за лето 226 мм. За два месяца уже набрана норма летних осадков. Столько и более осадков в Беларуси наблюдается раз в 12 лет. Дожди шли часто. За июнь отмечено от 9 до 20 дней с осадками более 0,1 мм при норме 8-11 дней, а в июле — 8-18 дней при норме 9-11 дней. Дожди выпадали разной интенсивности: местами были сильные и очень сильные, достигшие критерия опасного явления. Опасным является дождь с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов, а ливень — с количеством осадков 30 мм и более за час. Очень сильный дождь (94 мм осадков) наблюдался на гидрометеорологическом посту Малевичская Рудня. Также был очень сильный ливень (39,5 мм) в Березино», — рассказала Елена Комаровская.

Минск тоже не избежал обильных осадков. Так, 15 июля в столице отмечались очень сильные ливни. «В Минске девять пунктов наблюдений за основными метеорологическими параметрами. Три из них зафиксировали очень сильные ливни с количеством осадков 34-40 мм», — отметила ведущий инженер-метеоролог.

По ее словам, в год в Беларуси обычно регистрируется от 9 до 20 опасных явлений, большинство из них носит локальный характер — такие, как ветер, сильные дожди. Некоторые опасные явления охватывают значительную часть Беларуси — это заморозки, чрезвычайная пожарная опасность, волны тепла. Примерно половина всех случаев опасных явлений — 52% — приходится на опасные осадки (сильные дожди, ливни) и только 4% на снегопады. Сильный ветер занимает порядка 20% от опасных явлений, град — 13%, остальные имеют меньшую повторяемость. Более 85% опасных явлений приходится на теплый период года.

Изменение климата в Беларуси является частью мировых процессов. «Температура воздуха в стране каждые 10 лет увеличивается на 0,4 градуса. В мире рост температуры несколько меньше — от 0,1-0,3 градуса. На протяжении более 100 лет в Беларуси кратковременные периоды потепления сменялись близкими по величине периодами похолодания. Потепление началось зимой 1988-1989 годов. Если сравнивать климатические нормы за 30-летний период, то с 1961-1990 годов среднегодовая температура составляет плюс 5,8 градуса. Среднегодовая температура за последующий период, который уже приходится на потепление, составляет плюс 7,2, то есть она выросла на 1,4 градуса», — отметила Елена Комаровская.

Рост температуры произошел в каждом месяце, но наиболее интенсивно она растет зимой и ранней весной. Наибольшие отклонения температуры от нормы фиксируются в январе — на 2,6 градуса. Летом несколько меньше — от 0,8 градуса в июне до 1,5 градуса в августе.

Средняя температура воздуха двух первых летних месяцев 2025 года составила плюс 18,2 градуса при норме плюс 18. Причем июнь оказался несколько холоднее (на 0,4 градуса), а июль — теплее. Максимального значения температура воздуха достигла 3 июля на метеостанции Брест и составила плюс 34,5 градуса, а минимального значения за истекший период — плюс 3,9 в Малорите.

Елена Комаровская отметила, что за последнее время участились волны тепла. «Если раньше они были не в каждом году и не очень длинными, то в последнее время они участились и имеют большую длину. Наиболее характерной была волна тепла в 2010 году. Длилась она с середины июля до середины августа. В этот период был поставлен рекорд по максимальной температуре воздуха — плюс 38,9 градуса. Это было отмечено в августе на метеостанции Гомель. До этого рекордом была температура плюс 38 градусов на метеостанции Василевичи в 1946 году. Тот рекорд удерживался более 60 лет», — рассказала ведущий инженер-метеоролог.-0-