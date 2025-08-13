В Беларуси установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 4 августа 2025 года №61, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.





Установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц), согласно приложению и надбавки, применяемые республиканским унитарным предприятием по оказанию услуг «Белскупдрагмет» при осуществлении расчетов с физическими лицами при покупке мерных слитков, произведенных в Республике Беларусь, с сертификатом на мерный слиток из золота в размере 5,3%, из серебра в размере 5%.

Теперь 1 г платины 950 пробы стоит Br117,44. Ранее цена составляла Br93,43.

Серебро также подорожало. Цена за 1 г серебра 750-й пробы составляет Br2,51 (ранее — Br2,39), 800-й — Br2,68 (ранее — Br2,54), 875-й — Br2,93 (ранее — Br2,78), 916-й — Br3,07 (ранее — Br2,91), 925-й — Br3,10 (ранее — Br2,94), 960-й — Br3,22 (ранее — Br3,05).

Стоимость золота за 1 г 375-й пробы составляет Br109,55 (ранее — Br106,45), 500-й — Br146,06 (ранее — Br141,94), 583-й и 585-й — Br170,89 (ранее — Br166,06), 750-й — Br219,09 (ранее — Br212,90), 900-й — Br262,91 (ранее — Br255,48), 916-й — Br267,58 (ранее — Br260,02), 950-й — Br277,51 (ранее — Br269,68), 958-й — Br278,85 (ранее — Br271,95).

Также утверждена инструкция о порядке совершения операций и расчетов с мерными слитками из драгоценных металлов и драгоценными камнями (бриллиантами), произведенными в Республике Беларусь.

Кроме того, признается утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 17 февраля 2025 года №12 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.