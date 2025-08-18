Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа подписал указ №309 «Об изменении состава коллегиальных образований», сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом актуализируется состав коллегий Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Белстата, ВАК, МВД, МЧС, Госкомвоенпрома, Госпогранкомитета и ГТК, а также иных коллегиальных образований, включая Президиум НАН, Президиум ВАК, Геральдический совет при Президенте Республики Беларусь.

Обновляемый состав сформирован преимущественно на основе портфельного принципа (без перечисления персоналий), что позволит минимизировать изменения при кадровых перестановках.