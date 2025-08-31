Минздрав обновил список препаратов, реализуемых без рецепта врача. Соответствующее решение опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале. Оно вступит в силу с 29 августа 2025 г. Соответственно с этого момента некоторые лекарства станут продаваться по рецепту, а один препарат станет безрецептурным.

В целом список безрецептурных лекарств остался без изменений. Значительная часть правок посвящена исключению препаратов, которые давно отсутствуют в продаже, либо их регистрация истекла.

Наиболее значительные изменения затронули спазмолитические средства и антибиотики. В частности, из списка безрецептурных лекарств исчезли препараты, содержащие экстракт Белладонны:

— Бекарбон (Белладонны экстракт+Натрия гидрокарбонат);

— Беллалгин (Белладонны экстракт+Бензокаин+Метамизол натрия+Натрия гидрокарбонат);

— Белластезин (Белладонны экстракт+Бензокаин).

С 29 августа 2025 года эти препараты станут продаваться по рецепту врача.

Кроме того, рецепт теперь нужен будет и на антибиотик Ампицилин.

Из списка безрецептурных лекарств исчез также иммуномодулятор Циклоферон.

Некоторые лекарства в списке безрецептурных препаратов теперь указаны не под торговыми названиями, а по международным непатентованным наименованиям действующих веществ. Например, Полданен – это экстракт коры Сливы африканской, Простамол Уно – экстракт плодов Сабаля мелкопильчатого (это же растение называется также ползучей пальмой). Аналогично, если раньше списке ушные капли указывались как Анауран, то теперь как Полимиксин В/неомицин/лидокаин. Эти препараты будут отпускаться без рецепта, как и ранее.

Безрецептурным станет препарат для снижения уровня холестерина в крови Питавастатин.

1prof.by