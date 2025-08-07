В Беларуси планируют усилить защиту несовершеннолетних от азартных игр в Сети. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно прошло совещание с участием представителей Генеральной прокуратуры, операторов связи и других организаций и органов, где рассматривался вопрос ограждения несовершеннолетних от азартных игр в Сети. «Ребенок считает, что может начать играть и тут же стать богатым. Данная проблема актуальна, нужно выстраивать соответствующий комплекс мер. Мы данный вопрос всесторонне обсудили. Конкретные предложения будут подготовлены примерно к середине августа», — сказал Дмитрий Корзун.

Он рассказал о том, что существует два уровня защиты несовершеннолетних в Интернете. Первый — глобальный. Есть список интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен. Второй уровень защиты несовершеннолетних в Сети — зона ответственности родителей. Созданы необходимые инструменты для контроля, как ребенок пользуется Интернетом. «Только 1% родителей при покупке или передаче SIM-карты своим детям интересуются, какие дополнительные услуги они могут оформить для того, чтобы максимально оградить ребенка от тлетворного влияния Интернета. Эту ситуацию надо менять. Мы вырабатываем соответствующие практические меры, в том числе в части ограничения доступа к азартным играм для несовершеннолетних», — резюмировал начальник управления.