В Беларуси создан первый отечественный сорт винограда для сухого вина. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Первый информационный» директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов, сообщает БЕЛТА.

В Институте плодоводства НАН выполняется проект по созданию отечественных сортов винограда, пригодных для изготовления сухого вина. «Мы имеем наработку одного из первых сортов отечественного технического назначения. Он уже получил рабочее название «Ларец». С таким названием он передан в систему государственного сортоиспытания. Даже в непростых погодных условиях 2025 года имеем неплохую нагрузку на куст — порядка 2-3 кг на растение. Это говорит о том, что сорт реализует свою продуктивность, является устойчивым к основным болезням винограда. Наши предварительные результаты показали пригодность для изготовления сухого вина», — поделился ученый.

Александр Таранов также отметил, что в институте находится 530 сортообразцов винограда. «Это крупнейшая коллекция по Восточной Европе. Можно сказать, что у нас есть наработки по всем направлениям: и техническим, и столовым сортам винограда», — пояснил директор института.