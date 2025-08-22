С 1 сентября в Беларуси увеличиваются тарифы для транспортных средств за проезд по платным дорогам. Соответствующее постановление Минтранса опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.





Согласно документу, проезд 1 км по платной дороге для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны будет составлять: для машин с двумя осями – 0,117 евро (было 0,114 евро), с тремя осями – 0,146 евро (было 0,142 евро), с четырьмя и более осями – 0,176 евро (было 0,171 евро).

Также установлены новые тарифы за период пользования платными дорогами (по электронной виньетке): 15 дней – 20 евро, 30 дней – 32 евро, календарный год – 110 евро.

Размер платы по разовому тарифу для ТС с допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно: в отношении фактов неполной оплаты – не применяется; в отношении фактов неоплаты – 14 евро. Для ТС с допустимой общей массой более 3,5 тонны размер составит: в отношении фактов неполной оплаты – 18,5 евро; в отношении фактов неоплаты – 37 евро.

ont.by