С 20 августа на территории нашей страны открывается трофейная охота на лося, благородного оленя и лань в период гона, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Специалисты проинформировали:

— Вплоть до 30 сентября будет разрешено добывать взрослых самцов, в том числе трофейного качества, а также селекционных животных любого пола и возраста. Добыча лося, благородного оленя и лани осуществляется на основании разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьей путевки к нему.

Важными условиями также являются соблюдение пользователем охотничьих угодий установленных норм по количеству добываемых животных, в том числе трофейного качества, а также выполнение охотником требований Правил безопасности охоты.

— Данная охота проводится, как правило, с подманиванием самцов («на вабу»), — уточнили в госинспекции. — Разрешенные способы — ружейный из засады, с подхода в течение суток. Орудия — нарезное охотничье оружие согласно Перечню патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия, установленному постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 февраля 2025 года № 3, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты.

Для розыска добытых и добычи раненых охотничьих животных разрешается использовать охотничьих собак — легавых, спаниелей, ретриверов, терьеров и такс, а также собак других пород, имеющих полевой диплом по кровяному следу.