Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 54% площадей, что составляет 1 млн 72 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По оперативным данным на 11 августа, на полях страны намолочено 5 млн 321 тыс. т зерна вместе с рапсом.

Вклад в общий каравай каждой области: Брестская — 1,36 млн т, Минская — 1,171 млн т, Гродненская — 1,111 млн т, Гомельская — 631 тыс. т, Могилевская — 619 тыс. т, Витебская — 429 тыс. т.

Поставлено в счет госзаказа: продовольственного зерна — 176 тыс. т (25% от плана), маслосемян рапса — 210 тыс. т (более 87% от плана).

Вытереблено льна на 29 тыс. га, что составляет 60% запланированных площадей.

Скошено трав второго укоса на площади 895 тыс. га — 85% плана.

Заготовлено сена 326 тыс. т (45% плана). Сенажа — 11 млн 516 тыс. т (83% плана). В том числе в полимерной упаковке — 364 тыс. т.

Травяных кормов заготовлено 3 млн 497 тыс. т — 35% плана.