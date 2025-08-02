В ходе расследования уголовного дела по преступной деятельности Буглая на территориях Уваровичского и Буда-Кошелевского районов прокурором района Андреем Комаровым установлено, что в феврале 1943 года каратели расстреляли мирных жителей в Меркуловичах, в марте сожгли заживо людей из Церковья.

Из акта чрезвычайной комиссии по Приборскому сельскому Совету Буда-Кошелевского района от 17.11.1944 следует, что 20 февраля 1943 года в парке д. Меркуловичи Чечерского района, расположенной в полутора километрах от д. Головачи Приборского сельсовета, карательным отрядом при участии урядника Захара Борисенко были расстреляны 7 жителей из Моисеевки и Александровки. Это подтверждают и свидетельские показания местных граждан. В частности, Степан Шехавцов пояснил, что сам лично видел, как буглаевцы расстреливали в парке людей, так как в это время он находился в д. Меркуловичи. В тот день расстреляли Козловых Василия Андреевича, Пелагею Ивановну, Анастасию Васильевну, Барашка Василия Артемьевича, Николая Николаевича, Надежду Николаевну и Нину Николаевну. «Вначале, на моих глазах, каратели всех их избивали, после чего выводили на окраину парка поодиночке и расстреливали из автоматов», – расскажет потом свидетель. Трупы вышеуказанных граждан были обнаружены в канаве парка в д. Меркуловичи в марте 1944 года после изгнания немцев и перевезены родственниками на кладбище.

Свидетель Феня Тивонова комиссии по установлению фактов злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Приборского сельсовета в 1944-м рассказала, что 25 марта 1943 года в 10 часов карательным отрядом, который прибыл из Чечерска, были сожжены живьем 9 жителей д. Церковье, из них 7 человек сожгли в собственных домах: Давыдовых Евстрата Ивановича, Екатерину Миновну, Федора Евстратовича, Ильющенко Филиппа Емельяновича и Федора Филлиповича, Гончарова Марка Григорьевича, Артеменко Маруту. Двоих человек, Яковенко Агафью Григорьевну с сыном Евгением, сожгли на костре в ограде местной жительницы Шалыгиной Евдокии. «Я лично видела, как немцы сожгли дом, принадлежащий Артеменко Маруте. Последняя находилась в доме и сгорела. Немцы открыли огонь из пулемета по окнам для того, чтобы не дать возможности ей убежать, а двери снаружи были закрыты. На второй день, после того как приехали немцы, я вместе с другими жителями пошла на место сгоревшего дома. Труп Артеменко Маруты лежал около печи, голова, конечности сгорели, осталось только одно туловище», – пояснила женщина.

Татьяна ТИТОРЕНКО