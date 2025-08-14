На мероприятии присутствовала заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Обращаясь к молодым специалистам, она пожелала им успешного начала профессионального пути, плодотворного труда и достижения поставленных целей. Также отметила важность сохранения человеческих качеств в работе, призвав молодежь быть отзывчивыми, добрыми и преданными своему делу, вносить вклад в развитие района и активно участвовать в его жизни.

Главный врач Буда-Кошелевской ЦРБ Станислав Крылатов подробно остановился на идеологических аспектах профессиональной деятельности, особое внимание уделив необходимости соблюдения норм корпоративной культуры и принципов государственной политики. Он также предостерег от взаимодействия с экстремистскими интернет-ресурсами, подчеркнув важность критического восприятия информации и соблюдения законодательных норм. В завершение беседы напомнил новоприбывшим специалистам, что их главная цель – оказание своевременной и качественной медицинской помощи жителям района.

Молодым людям рассказали о правилах безопасности и охраны труда, принципах профессиональной этики, системе формирования заработной платы и полагающимся им выплатах. Затем каждому из них представили наставников из числа опытных сотрудников учреждений здравоохранения.

Молодежь в свою очередь поделилась впечатлениями от первых рабочих дней, а также о том, как обустроились в предоставленном жилье. Предложили и определенные идеи по улучшению работы больницы. По традиции им вручили памятные подарки.