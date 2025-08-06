От зари до зари трудятся механизаторы в РУП «Белоруснефть-Особино». Как отметил главный агроном предприятия Дмитрий Волков, в целом по хозяйству необходимо убрать зерновые колосовые на площади 9900 гектаров. Уже обмолочена треть при средней урожайности 48,7 центнера с гектара.

Озимый ячмень убрали полностью на 2000-гектарной площади при средней урожайности 51,6 центнера с гектара. Озимый рапс обмолочен на 82% площадей, эту работу планируют закончить к 10 августа.

«По зерновым колосовым ожидаем урожайность на 5-10 % выше в сравнении с предыдущим годом. Этот год для них сложился наиболее благоприятно», – пояснил Дмитрий Волков.

В уборочной кампании задействованы 28 экипажей. Одновременно с уборкой приступили к севу озимого рапса.

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