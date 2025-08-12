Государственным санитарным надзором Гомельской области в ходе проведения мероприятий технического (поверочного) характера в июле 2025 года выявлена реализация отдельных партий продукции (13 наименований), не соответствующей установленным требованиям безопасности:

Фисташки жареные соленые, дата изготовления 26.03.2025, срок годности 26.01.2026, изготовитель ООО КДВ, Россия, Краснодар, 353040, Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина, ул. Степная, 37, не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю — обнаружен рост БГКП; Финики сушенные с косточкой, ТУ 9164-002-87521549-2015, дата изготовления 08.05.2025, годен до 08.05.2027, ш/к 4630035653412, изготовитель ООО «БестФуд», 117405, Россия, г. Москва, ул. Дорожная, 60 Б, офис 305; адрес производства: 249962, Россия, Калужская область, Медынский р-н, с. Кременской, д. 125; страна происхождения сырья Иран, не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Овощи на сковороду с парижской приправой, овощная смесь с приправами в пакетике быстрозамороженная, ТМ «Poltino», дата изготовления 09.01.2025, годен до 12.2026, шк 5907431383441, изготовитель «HORTINO» предприятие по переработке фруктов и овощей Лежайск», ул. Фабричная, 2, г. Лежайск, Польша, не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю обнаружен рост БГКП; Дыня свежая Торпеда, дата упаковывания 23.06.2025, урожай 2025, срок годности 30 суток с даты упаковывания, изготовитель товарищество с ограниченной ответственностью Даймонд Фрут, Казахстан, 160900, Туркестанская область, Сарыагашский район, город Сарыагаш, улица Т. Токтарова, дом 5, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты»; Свекла столовая свежая, урожай 2025 года, дата сбора 06.2025, дата упаковки 11.06.2025, изготовитель ИП Гасымов Хазар Али Оглы, Россия, Ростовская область, Багаевский Район, хутор Красный, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «нитраты». Чай зеленый байховый ароматизированный в пакетах для разовой заварки «Гавайский мохито» GRAND Supreme, ТУ 9191-006-70473881-15, дата изготовления 25.04.2025, срок годности до 24.04.2027, изготовитель ООО «Санти», 123060, Российская Федерация, г.Москва, ул.Берзарина, д.36, стр.2; адрес производства: 141420, Российская Федерация, Московская обл., г.о.Химки, микрорайон Сходня, ул. Железнодорожная, д.8, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Халва подсолнечная с арахисом семейная ТМ «Мишкино счастье», дата изготовления 31.05.2025, годен до 31.03.2026, ТУ 10.82.23-001-50400615-2021, штрих-код 4610174790049, изготовитель ООО «СТЕПЬ-Инвестиции», 344002, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Соборный, д.19, офис 307А, не соответствует установленным требованиям безопасности по физико-химическому показателю «кадмий»; Приправа для шашлыка, торговая марка «Cykoria S.A.», штриховой код 5900288170158, дата изготовления и упаковывания 09.04.2025 А, годен до 05.2027, номер партии 5099 4, изготовитель Цикория С.А., Польша, Верхославицы 15, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Миска, 1,65л «Kitchen», арт. YJ354231114, штриховой код 4650274158707, дата изготовления 05.2024, состав: углеродистая сталь, эмаль, нержавеющая сталь, изготовитель Union Source Co., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, № 1, Билдинг Нинбо Рисёч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, КНР, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Фольга алюминиевая бытового назначения, ТУ 24.42.25.-003-44554283-2018, состав: пищевой алюминий, дата изготовления 05.2024, ш/к 4612745002674, изготовитель ООО «Лига Пак», 350066, Россия, г. Краснодар, ул. Бородинская, д.158/6, Литер А, оф.1, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Носки детские «Зувэй+», артикул 7536, размеры 5-7, 7-9, даты изготовления 10/2024, 11/2024, штриховой код 6974315871775, состав: хлопок 65%, ПЭ 34 %, ПУ 1%, изготовитель Цзиньхуа Лихун Интернэшнл трейд Ко, ЛТД 537 Дунган Норс Стрит, Зона экономического развития Цзиньдун, Чжэцзян, КНР, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «гигроскопичность»; Трусы мужские, состав: 70% хлопок, 22% бамбук, 8% спандекс, рост 145-165, размер 54-56, дата изготовления 2022, изготовитель ИП Урусовский К.А., РФ, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д.6, литера А, корп. НПК, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «гигроскопичность»; Трусы мужские боксеры «US. SPORT», размер 50, состав: 97% хлопок, 3% эластан; дата изготовления март 2023, изготовитель AKTEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD. STI Турция, Osmaniye Mah. Sugozu Sk. No 12 Omur Bakırkoy Istanbul Sitesi B Blok Kat 5 D:16, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «гигроскопичность».

По выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности госсаннадзором Гомельской области приняты исчерпывающие меры по изъятию ее из реализации и недопущению дальнейшего обращения.

Заведующий отделом гигиены Т.Н. Городецкая