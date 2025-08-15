В Гомельской области проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье», сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Решением Гомельского областного исполнительного комитета от 17 июля 2025 года №629 установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков «Жилье» в размере 39,37 (в настоящее время — 36,43).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

Чеки «Жилье» могут использовать граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.