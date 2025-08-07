Собранные в ходе него средства будут направлены на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе.

Не первый год на Гомельщине собранные в ходе субботников средства направляют на модернизацию памятных мест. За это время в регионе обновлены мемориалы «Ола», «Партизанская криничка», «Озаричи», «Детям – жертвам войны», появился памятный знак жертвам геноцида белорусского народа.

Вместе мы сохраняем историческую правду и память о героическом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.