18 августа в первом часу ночи в райцентре по ул. 50 лет Октября случился пожар. По прибытии спасателей в квартире наблюдалось плотное задымление, на балконе – открытый огонь. В комнате на кровати обнаружили хозяйку квартиры и вынесли на свежий воздух. Пенсионерка не пострадала. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

«Не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов, в нижние пролеты лестничной клетки и уж тем более с балконов: они могут спровоцировать пожар, попав на балконы нижерасположенных этажей, где зачастую хранятся старые вещи, – обращают внимание работники РОЧС. – Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель».

При возникновении возгорания незамедлительно звоните по тел. 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС