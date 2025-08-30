Как будут работать правоохранители в День знаний, рассказали в МВД.

«В связи с проведением 1 сентября во всех учреждениях общего среднего образования торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, органами внутренних дел организован комплекс оперативно-профилактических мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Для обеспечения безопасности и предупреждения преступлений и правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции, будет усилен пропускной режим. Под особый контроль возьмут прилегающую территорию с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных деяний привлекут группы быстрого реагирования.

При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов следует незамедлительно сообщить ближайшему наряду милиции или позвонить по номеру 102.

Органы внутренних дел готовы к обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.

belta.by