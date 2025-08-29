28 августа в 15.58 поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Синичино Буда-Кошелевского района. В результате возгорания уничтожена пристройка домовладения, повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены, имущество. Рассматриваемая версия случившегося – неосторожное обращение с огнем при курении.

РОЧС напоминает гражданам о необходимости быть предельно осторожными с огнем, ни в коем случае не курить в постели, не оставлять в пепельнице непогашенные окурки и спички, не бросать их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов. А чтобы беда не пришла в дом, установите АПИ.

При возникновении пожара незамедлительно звоните по тел.:101, 112.