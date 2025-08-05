На выставке представлены работы талантливых воспитанников детской художественной студии «Краски жизни» г. Гомеля. Картины созданы ребятами от 4 до 16 лет с помощью различных техник: гуаши, сухой пастели, акварели, масла. Юные художники перенесли на холст свои воспоминания, изображали любимых животных, а также известных личностей.

По словам директора историко-культурного центра Светланы Авсянниковой, в дальнейшем планируется презентация персональной выставки воспитанника студии «Краски жизни» Тимура Ковалева. Сегодня часть его работ представлена на экспозиции.

Выставка продлится до конца августа.