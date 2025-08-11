Число намолотивших более 1000 тонн зерна на уборке урожая 2025 года пополнил молодой комбайнер сельхозпредприятия Юрий Драгун. Тракторист-машинист Александр Абросимов перевез свыше 1000 тонн зерна, водитель Руслан Мацаков – более 1500 тонн.



Поздравить аграриев приехал заместитель председателя райисполкома Артем Гришай. Артем Сергеевич поблагодарил лидеров жатвы за нелегкую качественную работу и от районного исполнительного комитета вручил им дипломы. К поздравлениям присоединился директор сельхозпредприятия Николай Балабанович. От РУП «Белоруснефть-Особино» руководитель предприятия вручил героям жатвы благодарности, вымпелы лидеров, денежные сертификаты и повязал ленты передовиков.