Поздравления и слова благодарности от председателя райисполкома Валентина Ундруля, руководства сельхозпредприятия сегодня были направлены комбайнеру зерноуборочного комбайна Сергею Гореликову, намолотившему свыше 1000 тонн зерна. Поздравил агрария и профсоюзный комитет сельхозпредприятия, и коллеги по работе.

От районного исполнительного комитета глава района вручил хлеборобу диплом и повязал ленту «Лидер жатвы-2025», от руководства сельхозпредприятия Денис Астапенко – подарок и денежный сертификат.