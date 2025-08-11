В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под председательством заместителя премьер-министра Юрия Шулейко состоялось расширенное совещание по вопросам проектирования и строительства шести молочно-товарных комплексов в регионах страны.

В рамках дискуссии стороны детально рассмотрели вопросы финансирования реализации проектов, этапы разработки проектной документации и порядок прохождения государственной экспертизы. Юрий Шулейко поставил конкретные задачи, подчеркнув важность строгого соблюдения утвержденных графиков, необходимость слаженной работы всей административной и производственной цепочки.

Затронули вопросы подключения строящихся объектов к инженерным сетям, оснащения их оборудованием, современными системами автоматизации, которые в будущем обеспечат высокую эффективность производства.

В работе совещания принял участие председатель облисполкома Иван Крупко.

Гомельщина официально