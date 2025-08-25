Будущие мамы и женщины с детьми имеют в нашей стране ряд важных трудовых гарантий — подробностями поделились в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

В пресс-службе проинформировали:

— При приеме на работу запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора или снижать им заработную плату по мотивам беременности или наличия детей в возрасте до 3 лет. Это правило распространяется также и на одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет либо детей с инвалидностью до 18 лет. В случае принятия решения об отказе в приеме на работу оно должно быть мотивированными и может быть обжаловано в суде.

Еще один важный момент — сохранение рабочего места на период нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

— Если срок действия контракта заканчивается в это время, наниматель обязан его продлить (с согласия работника) как минимум до окончания отпуска, — отметили в министерстве.— После окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет обеспечивается защита занятости матери до достижения ребенком 5 лет.

Также гарантируется недопущение расторжения трудового договора по инициативе нанимателя с беременной женщиной, матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 3 лет. Это распространяется на такие случаи, как сокращение численности или штата работников, несоответствие работника занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или выполняемой работе по состоянию здоровья или недостаточной квалификации, длительное отсутствие на работе из-за болезни — более четырех месяцев подряд. Аналогичный подход применяется в отношении одиноких женщин с более взрослым ребенком — в возрасте от 3 до 14 лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

— Кроме того, наниматель обязан пойти навстречу и установить неполный рабочий день или неделю при желании женщины, ожидающей рождения ребенка или воспитывающей ребенка до 14 лет, — констатировали в Минтруда и соцзащиты. — Работники с ребенком в возрасте до 16 лет (ребенком-инвалидом до 18 лет) обладают преимущественным правом на заключение трудового договора о выполнении работы на дому.