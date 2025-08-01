Что делать, если наниматель задерживает заработную плату, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В ведомстве напомнили, что задержка зарплаты является прямым нарушением трудового законодательства. Каждый работник имеет право на своевременную оплату труда.

Если работодатель действительно задержал выплату заработной платы, сначала следует ознакомиться с конкретными датами ее выплаты, установленными в организации. Зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Конкретные даты устанавливаются в трудовом договоре (контракте).

В случае, если деньги не поступили в назначенный день, сотрудник должен потребовать их выплату. Для этого необходимо направить работодателю (или его представителю) заявление с требованием о выплате заработной платы. В министерстве порекомендовали подготовить два экземпляра заявления: один передать работодателю, а на втором попросить поставить отметку о принятии и оставить у себя.

Также следует обратиться в Департамент государственной инспекции труда. Это можно сделать дистанционно через сервис «Обращения.бел».

Кроме того, самым быстрым и удобным способом будет использование чат-бота ведомства для экстренных обращений по невыплатам заработной платы или пособий. С обратившимся свяжется специалист не позднее следующего рабочего дня для уточнения деталей и информирования о дальнейших шагах.

Существуют и альтернативные варианты решения проблемы. Например, можно подать исковое заявление в суд по месту регистрации юридического лица или по месту жительства индивидуального предпринимателя. Работник имеет право обратиться в суд без уплаты государственной пошлины. Также возможно обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Лицо, обратившееся за совершением такой исполнительной надписи, освобождено от уплаты нотариального тарифа за совершение нотариальных действий, а также за оказание услуг правового и технического характера нотариусами.

Если задержка составляет один календарный месяц и более, то задержанная заработная плата должна быть проиндексирована. Эта обязанность возложена на всех работодателей независимо от формы собственности.

Недавно в Витебской области работникам вернули незаконно удержанные деньги. Управление Департамента госинспекции труда по Витебской области при рассмотрении обращения установило факт серьезного нарушения.

С зарплаты двух работников за ноябрь, декабрь 2024 года и январь, февраль 2025 года наниматель удерживал деньги под предлогом переплаты за октябрь 2024 года. Однако, согласно ч.3 ст.107 Трудового кодекса Беларуси, нельзя взыскивать излишне выплаченную зарплату обратно с работника, за исключением случаев счетной ошибки. В данном же случае небрежность бухгалтера при оформлении документов не считается счетной ошибкой и является прямым нарушением закона.

Таким образом, витебское управление на основании указа Президента №3 «О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы» вернуло незаконно удержанные деньги двум уволенным работникам. Сумма возврата составила свыше Br2,7 тыс. За нарушение законодательства о труде виновное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.