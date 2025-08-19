Объект готов почти на 73%. На данный момент мостостроители начали монтировать арку, она должна быть готова в середине сентября. После приступят к созданию бетонного настила, параллельно с двух берегов начнут появляться технологические конструктивные элементы.

Изюминкой моста станет смотровая площадка. Губернатору рассказали о расширении тротуаров и создании условий для лиц с ограниченными возможностями.

Глава региона обозначил лишь одно условие: работы должны быть выполнены в срок, поскольку объект является долгожданным для всех жителей Гомельщины.

Гомельщина официально