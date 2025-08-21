В новом учебном году в Гомельской области сядут за парты 14,8 тыс. первоклассников. Такие данные озвучил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на областном августовском совещании педагогических работников, посвященном началу 2025-2026 учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

«Первого сентября за парты сядет 161 тыс. школьников, из них 14,8 тыс. первоклассников — на 430 больше, чем в прошлом году», — отметил глава региона.

По его словам, это говорит о положительной демографической динамике и требует грамотного планирования на перспективу.

«Мы провели большую работу по анализу сети школ, садов, учреждений дополнительного образования. Важно понимать: оптимизация — это не экономия ради экономии. Во главу угла мы ставим интересы детей и обеспечиваем им современное образование в комфортных, оптимальных условиях», — сказал председатель облисполкома.

«Особо хочу подчеркнуть: не везде, где есть родительский запрос на новое здание, оно действительно необходимо. Приведу пример. В молодом микрорайоне Гомеля Шведская Горка школы нет. Но в двух-трех остановках — хорошие, современные учреждения, заполненные в среднем на 60-65%. Строить новое здание — значит вложить колоссальные средства и при этом оставить ненаполненными классы в соседних школах. Это нерационально», — обратил внимание глава региона.

«Поэтому мы модернизируем действующие объекты. На эти цели в этом году направлено из бюджета более Br5 млн. Активно внедряем так называемые родительские маршруты — от дома до школы и обратно. Такой современный управленческий подход уже доказал свою серьезную эффективность», — констатировал руководитель области.

Он сделал акцент: в то же время там, где рост количества детей действительно объективный, как, например, в Советском районе Гомеля или его пригороде Ченках, готовятся проектные решения по пристройкам к существующим школам. Таким образом за последние годы в регионе существенно расширили базу школ в Литвиновичах Кормянского района и поселке Коммунар Буда-Кошелевского, добавил Иван Крупко.

Областное августовское совещание объединило более 2,5 тыс. участников — как в общественно-культурном центре, так и онлайн в районных студиях. В повестке — итоги 2024/25 учебного года, цели и задачи на предстоящий учебный год. Также на педсовете вручают заслуженные награды лучшим из лучших. Добрые напутствия звучат в адрес молодых специалистов.