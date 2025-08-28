Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова и председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста Тамара Кравцова поблагодарили аграриев за нелегкий труд и весомый вклад в общий каравай. Особые слова признательности выразили пенсионерам, которые помогают в уборке урожая. Им вручены подарочные наборы и практические материалы для оказания первой помощи.

Подарочные наборы также были вручены заведующему складом Владимиру Коваленко, работникам зерносушильного комплекса: Виталию Немцову, Валерию Карпенко и Петру Цуранкову. К слову, слесарь Валерий Карпенко проработал на зернотоке уже 17 сезонов, а оператор зерноочистительных и сушильных установок Петр Цуранков – 14 лет.