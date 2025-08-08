В Палату представителей правительством внесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об энергосбережении». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Проектом закона предусматривается возложение на уполномоченный республиканский орган государственного управления в сфере энергосбережения или по его поручению соответствующие структурные подразделения и территориальные органы по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов уполномоченного республиканского органа государственного управления в сфере энергосбережения функции по установлению норм расхода топливно-энергетических ресурсов для юридических лиц с годовым суммарным потреблением топливно-энергетических ресурсов 300 т условного топлива и более и (или) юридических лиц, имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 Гкал/час и более.

В настоящее время нормы устанавливаются также и республиканскими органами государственного управления, и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, и местными исполнительными и распорядительными органами базового территориального уровня в отношении подчиненных им организаций

Предусматривается обязанность застройщиков, заказчиков строительства источников тепловой и электрической энергии осуществлять согласование предпроектной (предынвестиционной) документации.

Головной комиссией по законопроекту определена Постоянная комиссия по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей.