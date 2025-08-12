Аграрии участвуют в соревновании на установление рекорда по уборке зерновых за восьмичасовую рабочую смену.

«На этой машине работаю уже четвертый сезон, в сельском хозяйстве — более 35 лет. Рекорд ставить, конечно, волнительно. Для меня всегда было важно выполнять свою работу качественно и быстро. Погода в этом году капризная, но она нас точно не остановит»,— поделился эмоциями механизатор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района Андрей Савчик.

Старт уборке в день соревнования дали специалисты «Гомсельмаша». Итоги будут подведены в ближайшие дни.

Гомельщина официально