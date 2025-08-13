Мероприятие посетили учащиеся СШ №1 и начальной школы райцентра, а также 9-11 классов г. Чечерска.

С приветственным словом к ребятам обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит. Он рассказал об истории создания военкомата, с какими задачами приходится справляться ежедневно. Девчонки и мальчишки узнали о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы в нашем районе и областном центре, партизанах Гомельщины, истории белорусской армии.

Экспозицию военной атрибутики, оружия, амуниции советских бойцов представил старший научный сотрудник Гомельского областного музея боевой славы Дмитрий Горбаль. Майор в отставке Сергей Маслов, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров», поведал детям о назначении противогаза и особенностях его использования.

Особый восторг у школьников вызвала возможность подержать в руках оружие, примерить военную одежду и поучаствовать в сборке и разборке автомата.

В завершение мероприятия Денис Михайлович вручил грамоты старшему научному сотруднику Гомельского областного музея военной славы Дмитрию Горбалю и Егору Гришанович за активную работу, направленную на военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну, сохранение и приумножение славных боевых традиций.

Мнением о мероприятии поделились:

Максим СТУРНИЕКС, 10 лет, учащийся СШ №1 райцентра:

– Впервые участвую в таком мероприятии. Сегодня я узнал много нового, смог увидеть военное оружие и примерить экипировку. В будущем я обязательно стану солдатом и буду защищать свою Родину.

Денис МАТЮШКОВ, 14 лет, учащийся СШ №1 г. Чечерска:

– Данное мероприятие мне понравилось. Хочется отметить, что служба в армии прививает чувство патриотизма у молодежи, позволяет приобрести важные жизненные навыки, такие как дисциплина, ответственность, умение работать в команде.