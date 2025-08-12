Поздравления от руководства района и предприятия принимают экипаж Ивана Грищенко и Максима Глушакова, намолотивший более 1000 тонн зерна на уборке урожая 2025 года, и водитель Николай Саложков, перевезший свыше 1000 тонн зерновых.