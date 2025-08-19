Первую тысячу тонн зерна намолотил экипаж в составе старшего комбайнера Александра Панкова и комбайнера Дениса Сеи. С достижением их поздравили заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков и директор предприятия Николай Балабанович. Они пожелали аграриям крепкого здоровья, дальнейших успехов в труде, вручили дипломы, благодарности и по традиции повязали ленты лидеров жатвы.

Александр Панков и Денис Сея первый год трудятся в паре, но они быстро сработались. Александр Николаевич на правах более опытного (стаж в хозяйстве почти 20 лет) подсказывает напарнику тонкости уборки зерновых культур. Денис Сергеевич, работающий в «Белоруснефть-Особино» второй год, является примерным помощником старшему комбайнеру.