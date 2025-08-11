Более 1000 тонн зерна на уборке урожая 2025 года намолотил экипаж в составе Сергея Козлова и Максима Головацкого. Сегодня они принимали поздравления от руководства районного исполнительного комитета и сельхозпредприятия.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова поблагодарила героев жатвы за плодотворную работу, пожелала им здоровья и новых успехов на хлебной ниве. От районного исполнительного комитета Людмила Адамовна вручила хлеборобам дипломы.

Николай Балабанович в свою очередь от РУП «Белоруснефть-Особино» вручил хлеборобам благодарности и денежные сертификаты, а также повязал им ленты лидеров жатвы.