Поздравления от заместителя председателя райисполкома Людмилы Кураликовой принимают экипаж зерноуборочного комбайна в составе Михаила Сафонова и Николая Гордунова, комбайнер Андрей Назаренко, намолотившие свыше 1000 тонн зерна на уборке урожая, и водители Дмитрий Комаров и Александр Абросимов, которые перевезли более 1500 тонн зерна каждый. Людмила Адамовна поблагодарила аграриев за работу и от районного исполнительного комитета вручила героям жатвы дипломы.

К поздравлениям присоединилась первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Хацуева и от районного комитета ОО «БРСМ» вручила подарки молодым лидерам жатвы: водителю Дмитрию Комарову и комбайнеру Юрию Драгуну.