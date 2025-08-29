По состоянию на 29 августа в Беларуси действуют ограничения на купание на территории 15 пляжей, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).
В центре проинформировали:
— За неделю специалистами исследовано 742 пробы воды из водоемов страны. 31 проба не соответствовала санитарно-химическим нормативам, 13 — по микробиологическим показателям.
Сняты запреты на купание
♦ Пляж на левом берегу реки Сож (поселок Ченки, набережная).
♦ Пляж на озере Комарино (Рогачевский район).
♦ Пляж на озере Святое (Рогачевский район).
♦ Пляж на пруду Селище (Кировск).
Новые ограничения
♦ Центральный пляж в Гродно — полный запрет на купание и водный спорт.
Продолжают действовать ограничения
Полный запрет на купание и водный спорт:
♦ пляж «Каскад-1» в Гомеле;
♦ правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской);
♦ пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»);
♦ пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва);
♦ зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно);
♦ городской пляж на Днепре (Могилев);
♦ пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев);
♦ пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи);
♦ пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).
Временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен):
♦ центральный городской пляж на реке Днепр (Рогачев, 800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка);
♦ пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять);
♦ детский пляж пляжной зоны Солигорского водохранилища (Солигорск).