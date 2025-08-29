По состоянию на 29 августа в Беларуси действуют ограничения на купание на территории 15 пляжей, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ).

В центре проинформировали:

— За неделю специалистами исследовано 742 пробы воды из водоемов страны. 31 проба не соответствовала санитарно-химическим нормативам, 13 — по микробиологическим показателям.

Сняты запреты на купание

♦ Пляж на левом берегу реки Сож (поселок Ченки, набережная).

♦ Пляж на озере Комарино (Рогачевский район).

♦ Пляж на озере Святое (Рогачевский район).

♦ Пляж на пруду Селище (Кировск).

Новые ограничения

♦ Центральный пляж в Гродно — полный запрет на купание и водный спорт.

Продолжают действовать ограничения

Полный запрет на купание и водный спорт:

♦ пляж «Каскад-1» в Гомеле;

♦ правобережные зоны отдыха в Мозыре (возле гребной базы и жилого дома № 9 по улице Советской);

♦ пляж на Днепре (Жлобин, парк «Приднепровский»);

♦ пляж на Днепре (Жлобин, у Центра олимпийского резерва);

♦ зона купания № 2 на озере Юбилейное (Гродно);

♦ городской пляж на Днепре (Могилев);

♦ пляжи на Днепре в районе улицы Фатина и Печерском водохранилище (Могилев);

♦ пляж на Днепре (агрогородок Полыковичи);

♦ пляж на пруду в деревне Вильчицы (Могилевский район).

Временно ограничено купание для детей (взрослые могут купаться, водный спорт разрешен):

♦ центральный городской пляж на реке Днепр (Рогачев, 800 м юго-восточнее 2-го Колхозного переулка);

♦ пляж санатория «Сосны» (Мозырский район, река Припять);

♦ детский пляж пляжной зоны Солигорского водохранилища (Солигорск).

