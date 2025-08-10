Поздравить сельчан с праздником пришли председатель Кривского Совета депутатов, сельисполкома Тамара Краснякова, директор КСУП «Кривск» Александр Калыхан, исполняющий обязанности директора ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин. По традиции на мероприятии были награждены самые активные жители агрогородка.

Так, благодарности районного Совета депутатов за вклад в благоустройство населенного пункта, решение вопросов жизнеобеспечение населения и активное участие в общественно-политической жизни сельсовета удостоены депутаты Кривского сельского Совета депутатов: директор школы Александр Василенко и заведующий Кривским СДК Елена Слышова. Аналогичная награда вручена и заведующему Кривским детским садом Светлане Барановой.

Дипломами и подарками награждены: в связи с бриллиантовым юбилеем – 60-летием совместной жизни – семья Ивана Романовича и Анны Николаевны Ковалевых, молодая семья Николая и Екатерины Касьяновых, которые вступили в брак 1 августа, а также самый юный житель агрогородка – Тимур Демиденко. Победителем ежегодного конкурса за благоустройство частного подворья стала семья Виктора и Светланы Касьяновых.

Руководители предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вручили благодарственные письма и подарки лучшим работникам: Денису Зиновенко, Алексею Крюкову, Марине Сырыщевой, Татьяне Кондратенко, Лидии Скосаревой.

Для жителей и гостей праздника были организованы тематические выставки, дегустации, развлечения для детей. Порадовали присутствующих своими творческими номерами индивидуальные исполнители и коллективы. Завершились праздничные гуляния дискотекой.