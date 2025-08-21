Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера посетил сегодня супермаркет «Евроопт Super» по ул. Ленина. В ходе мониторинга осуществлялась проверка наличия товаров первой необходимости, срока годности продукции, обеспечение широкого ассортимента, включая местное производство, работа с поставщиками. Изучался также спрос на товары, были обсуждены проблемные вопросы.

«Главная задача мониторинга – не допускать необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также контролировать ассортиментный перечень продуктов», – подчеркнул Руслан Николаевич.

