Уборка зерновых на Гомельщине на финишной прямой. Для удержания высоких темпов работ, проведения жатвы в оптимальные сроки аграриям пришли на помощь коллективы предприятий региона. По давно устоявшейся традиции подставил плечо и «Гомельоблавтотранс».

Водители трудятся на отвозке зерна в Рогачевском, Жлобинском, Речицком, Буда-Кошелевском, Гомельском, других районах области. Ежедневно предоставляется более 25 автомобилей разной грузоподъемности, а в пиковые периоды — до 34 машин.

По состоянию на понедельник выполнено более 1,5 тысячи рейсов, перевезено свыше 23,5 тысячи тонн зерновых и рапса, что намного превышает прошлогодние показатели.

Гомельщина официально