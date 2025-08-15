Председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль поздравил с намолотом более 1000 тонн зерна экипажи в составе Сергея Дупанова и Василия Горбаченко, Максима Свердлова и Владимира Румянцева. Глава района вручил аграриям дипломы и пожелал им крепкого здоровья, а также не останавливаться на достигнутом и добиваться новых высот в жатве 2025 года.

Аграрии в уборочной кампании не новички, поэтому дело свое хорошо знают. Комбайнеры заверили, что приложат все усилия для того чтобы достичь намолота в 2000 тонн зерна.