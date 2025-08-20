Председатель районного общественного объединения «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский и его заместитель Марина Агажельская посетили СШ №1 г. Буда-Кошелево и вручили будущим первоклассникам канцелярские принадлежности, собранные во время акции «В школу – вместе». Гости пожелали Алексею Ксензову, Андрею Певневу и Адриану Кириленко успешной учебы и крепкого здоровья.

Евгений Агажельский благодарит неравнодушных жителей и активистов объединения, оказавших поддержку в сборе канцпринадлежностей. Отдельные слова признательности адресует семье Сергея и Ирины Болдуевых, которые ежегодно принимают участие в данной акции.