В 29 районах Беларуси разрешено посещение лесов, в остальных введены ограничения. Такая информация содержится на интерактивной карте Минлесхоза по состоянию на 12:25 10 августа.





В частности, ограничения введены повсеместно в Брестской области, практически везде в Гомельской, за исключением Жлобинского, Калинковичского, Мозырского и Рогачевского районов. В Гродненской области находиться в лесу без нюансов можно в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах. В Минской области — в Березинском, Борисовском, Вилейском, Крупском, Мядельском и Смолевичском районах. В Могилевской области — в Горецком, Дрибинском, Круглянском и Шкловском районах.

В Витебской области ограничения коснулись небольшого числа районов — Бешенковичского, Городокского, Лепельского, Лиозненского, Россонского, Сенненского, Ушачского, Чашникского и Шумилинского.

В Минлесхозе напоминают, что пожароопасная ситуация может меняться в течение дня. Потому перед тем, как отправиться в лес, стоит изучить актуальную обстановку на сайте ведомства и ознакомиться с решениями исполкомов, прикрепленными на интерактивной карте, где отражены нюансы нахождения в лесу при третьем классе пожарной опасности, когда и вводятся ограничения.