Юридически подтвержден факт уничтожения в «Тростенце» не менее 546 тыс. человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Генпрокуратура для сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны инициировала с учетом результатов расследования уголовного дела актуализацию сведений о количестве погибших в самом крупном на оккупированной территории СССР лагере смерти «Тростенец».

В результате принятых мер система захоронений лагеря смерти (урочища «Благовщина», «Шашковка», вблизи деревни Малый Тростенец) поставлена на государственный учет и паспортизирована единым комплексом с общим количеством захороненных не менее 546 тыс., а не 206,5 тыс., как считалось ранее.

В ходе следствия и на основании архивных актов Чрезвычайной государственной комиссии от 25 июля и от 13 августа 1944 года установлено, что на территории лагеря смерти нацистами и их пособниками производились массовые расстрелы и захоронения граждан.

В урочище «Благовщина» обнаружено 34 ямы-могилы. В последующем для сокрытия преступлений нацисты раскапывали данные захоронения и останки сжигали, пепел и кости повторно зарывали в землю.

Для массового убийства в урочище «Шашковка» была установлена печь для кремации, пепел жертв рассыпался по окрестным полям. Трупы людей также уничтожались в сараях в деревне Малый Тростенец.

Таким образом, сделали вывод в Генпрокуратуре, сведения о гибели 206,5 тыс. человек не соответствовали действительным масштабам трагедии.

По требованию надзорного ведомства органами исполнительной власти составлен единый паспорт захоронения (учетный номер 5838), сведения о котором внесены Министерством обороны в автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики Беларусь», имеющий открытый доступ в интернете.

Кроме того, в целях сохранения исторической памяти Генеральная прокуратура потребовала обеспечить доведение до общественности, в том числе молодежи, полной и достоверной информации о реальных масштабах трагедии и последствиях геноцида белорусского народа.