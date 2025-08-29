По итогам визита делегации Гомельской области, возглавляемой председателем облисполкома Иваном Крупко, в китайский город Чанчунь провинции Цзилинь принято решение о подготовке намерения о подписании соглашения о побратимских отношениях Гомельской области и провинции Цзилинь, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

В общении с китайскими журналистами Иван Крупко обратил внимание: «При участии КНР в Гомельской области создано два юридических лица по строительству быстровозводимых домокомплектов из металлоконструкций, а также по переработке дикоросов, которые будут собираться в Беларуси. Обсуждается также проект по созданию производства автомобилей, сейчас рассматриваются все факторы и возможности».

«Тридцать лет белорусский народ дружит с Китаем. Наши деды и прадеды завоевали Великую Победу, а мы в мирной обстановке должны налаживать связи, развивать свои страны, чтобы наши народы жили достойно», — сделал акцент Иван Крупко.

Он подчеркнул, что для дальнейшей тесной работы бизнеса из двух регионов необходимо создать центры для обмена информацией, или своего рода представительства. Над этим сейчас будут работать Гомельская область и провинция Цзилинь, добавили в облисполкоме.

Делегация Гомельской области, в составе которой руководители крупных промышленных и перерабатывающих предприятий юго-восточного белорусского региона, во время визита в КНР приняла участие в Китайско-Северо-Восточной Азиатской выставке в городе Чанчунь, представила свой потенциал на бизнес-форуме Гомельской области и города Чанчунь, провела ряд деловых встреч и переговоров, посетила ряд предприятий и организаций.